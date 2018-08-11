خلال اجتماعه مع سلامة... نصية يبدي تفاؤله بتصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 06:33 مساء
سلامة مصافحا نصية خلال استقباله بمقر البعثة الأممية في طرابلس. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

أبدى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار السياسي المكلفة من المجلس، عبدالسلام نصية، تفاؤله «بأن يصوِّت مجلس النواب على قانون الاستفتاء في الأسبوع المقبل»، مؤكدًا أن «الأولوية بالنسبة لليبيا الآن هي إنجاز المسار الدستوري وتوحيد المؤسسات والإعداد من أجل الانتخابات» وفق ما نشرته البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر».

جاء ذلك خلال اجتماع نصية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم السبت.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة وويليامز ونصية ناقشوا خلال اللقاء «الإصلاحات الاقتصادية، وسبل تحسين تقديم الخدمات إلى الشعب الليبي». و«أكدوا أن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي لم يعد يحتمل..».

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الاثنين 15 أغسطس الجاري للتصويت على قانون الإستفتاء على مشروع الدستور، الذي تأجل قبل أسبوعين.
 

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