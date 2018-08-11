إدارة الخدمات الصحية بني وليد تسجل حالتي إصابة بمرض الحصبة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 11 أغسطس 2018, 05:36 مساء
فريق من المركز الوطني خلال تفقده للأماكن الملوثة في بني وليد. (الإنترنت)

أكد مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» السبت، ظهور حالتي إصابة بمرض الحصبة في المدينة.

وأوضح صالح أن المركز الوطني للأمراض السارية زار أماكن التلوث بمياه الصرف الصحي بجانب عمارات الضمان التي تهدد بظهور كارثة صحية بالمدينة، مشيرًا إلى أن بعض تجار الخضراوات يبيعون الخضراوات بالقرب من تلك المياه.

وأضاف صالح أنه سيتم وضع بني وليد ضمن المدن المستهدفة من برنامج الأمم المتحدة بخصوص توفير اللقاح الخاص بعلاج مرض الحصبة خلال الفترة المقبلة.

وحذر صالح من انتشار المرض خصوصًا أن الخضراوات في سوق الخضراوات ملوثة بمياه المجاري، مبينًا أنه سيتم تحليل مياه الشرب للتأكد من نقائها تفاديًا لحدوث كارثة صحية، كما سيتم التنسيق مع وزارة التعليم لترشيد وتوعية الأطفال في المدارس.

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