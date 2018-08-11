«الهلال الأحمر» تنظم حملة طبية للكشف عن العيون في ترهونة

نظَّم فرع جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، في ترهونة وبالتنسيق مع مستشفى ترهونة العام، السبت، حملة طبية مجانية للكشف على العيون لعدد من الأهالي وسكان المدينة.

وقال أمين جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، فرع ترهونة، مصطفى أبوزويدة لـ«بوابة الوسط»، إن عملية الكشف الطبي تُـجرى تحت إشراف الدكتورة ثلیجة بركات استشارية أمراض العيون والجراحة، وبمرافقة ابنتها الدكتورة سلسبيل مجدي طبيبة أمراض العيون.

وأوضح أبوزويدة، أن عدد الحالات التى جرى الكشف عليها بلغ 68 حالة بالفترتين الصباحية والمسائية.

وتضمنت الحملة إجراء فحص طبي كامل لقوة الإبصار باستخدام أحدث أنواع الأجهزة المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى كشف طبى عام على العين.