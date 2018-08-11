«الهلال الأحمر» تنظم حملة طبية للكشف عن العيون في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 11 أغسطس 2018, 04:59 مساء

نظَّم فرع جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، في ترهونة وبالتنسيق مع مستشفى ترهونة العام، السبت، حملة طبية مجانية للكشف على العيون لعدد من الأهالي وسكان المدينة.

وقال أمين جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، فرع ترهونة، مصطفى أبوزويدة لـ«بوابة الوسط»، إن عملية الكشف الطبي تُـجرى تحت إشراف الدكتورة ثلیجة بركات استشارية أمراض العيون والجراحة، وبمرافقة ابنتها الدكتورة سلسبيل مجدي طبيبة أمراض العيون.

وأوضح أبوزويدة، أن عدد الحالات التى جرى الكشف عليها بلغ 68 حالة بالفترتين الصباحية والمسائية.

وتضمنت الحملة إجراء فحص طبي كامل لقوة الإبصار باستخدام أحدث أنواع الأجهزة المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى كشف طبى عام على العين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرسان المتوسط» يواجهون «الأولاد» من أجل «الأمم»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - نتائج امتحانات الشهادة الثانوية
كاريكاتير
طوفان «البذاءة» يهدد الأسر الليبية!
ليبيا
أزمات الدينار تصل إلى مراكز الشرطة
ليبيا
الليبيون ضمن الأكثر مشاركة في الفعاليات الثقافية بالجامعة العربية
ليبيا
المسماري: طلبنا التدخل الروسي عبر ثلاثة مواقف
ليبيا
من حلم الاحتراف إلى سجون إيطاليا.. شباب ليبيون ينتظرون المجهول
ليبيا
«الوسط» تستكشف أجواء ما قبل قرارات الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
«جريدة الوسط»: إجراء الانتخابات في ديسمبر هل هو مطلب واقعي أم أمنية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 طرق طبيعية لعلاج ثقوب الوجه