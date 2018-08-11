السراج يؤكد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات البلدية «قدر الإمكان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 04:38 مساء

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، ضرورة الالتزام قدر الإمكان بمواعيد انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا، وأن تجرى بنزاهة ووفقًا لمدونة قواعد السلوك.

جاء ذلك خلال اجتماع، صباح السبت، بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلديات، سالم بن تاهية.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة برنامج اللجنة المركزية والإجراءات المالية والإدارية للعملية الانتخابية، وأعلن السراج دعم حكومة الوفاق الوطني اللجنة المركزية وتذليل ما تواجهه من مصاعب، لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن أهمية دور البلديات، معتبرًا عن أنها «أساس خيار اللامركزية الذي تتبناه حكومة الوفاق الوطني، فهي الأقدر على تلمس احتياجات مواطنيها».

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