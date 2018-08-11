حرس السواحل يوضح تفاصيل ضبط مركب تونسي في المياه الإقليمية الليبية

أعلنت القوات البحرية، التابعة لحكومة الوفاق، تفاصيل ضبط مركب صيد خشبي كبير تونسي يقوم بأعمال الصيد غير القانوني في المياه الليبية دون ترخيص.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، أن دورية لحرس السواحل القطاع الغربي في نقطة مصفاة الزاوية تمكنت من ضبط المركب (فاطمة) على بعد (20) ميلاً شمال بوكماش، مشيرة إلى أن طاقمه يتكون من 4 صيادين تونسيين.

وأشار إلى التحفظ على مركب الصيد وطاقمه في نقطة حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية، وفتح محضر تحقيقي بالخصوص قبل إحالتهم إلى النيابة المختصة.

كانت لجنة أزمة الوقود والغاز، أعلنت في وقت مبكر فجر السبت، اندلاع اشتباكات بين حرس السواحل في مصفاة الزاوية وعصابات التهريب في المياه الإقليمية الليبية.