السراج يشيد بدور «البنيان المرصوص» في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 04:02 مساء
السراج خلال لقاء مع قادة عسكريين في طرابلس اليوم السبت. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي  فائز السراج، السبت، بـ«الدور الفعال لقوات البنيان المرصوص في رصد وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية».

جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من قيادات قوة «البنيان المرصوص»، وتناول الاجتماع الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى (مصراتة وتاورغاء وسرت)، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للسراج.

وعرض المسؤولون العسكريون على السراج الترتيبات المتخذة في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار بالمنطقة، كما جرى خلال الاجتماع بحث برنامج تطوير القدرات العسكرية وآليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية.

كان  المجلس الرئاسي قرر، في وقت سابق اليوم السبت، منح عسكريين ومدنيين نوط الواجب العسكري لعدد من الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم دعش في سرت.

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