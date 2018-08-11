معهد استرالي: العنف يستنزف 26 % من الناتج المحلي في ليبيا

موقع الإنفجار الإرهابي الذي استهدف بوابة أجدابيا الشرقية في مارس الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال مؤشر السلام العالمي، إن أعمال العنف استنزفت 26 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتحتل الترتيب الـ 14 عالميا في التكلفة الاقتصادية لأعمال العنف.

وأوضح المؤشر الصادر مؤخرا عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا أن ليبيا تقع في المركز الـ 17 عربيا والـ157 من بين 163 بلدا، معتمدا في تقريره لعام 2018 على ثلاث نقاط، هي مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، أحوال الصراع الداخلي والدولي، ومقدار العسكرة. ففي مجال السلامة جاءت ليبيا في المرتبة 155 عالميا أما في مقدار العسكرة فحازت على المركز 153 عالميا. وسبقت في هذا المؤشر ليبيا، سوريا متصدرة القائمة حيث يكلف العنف 68 % من ناتجها المحلي الإجمالي تليها أفغانستان والعراق والسودان.

وفي مؤشر العسكرة، أدرجت ليبيا ضمن الدول الـ11 التي أنفقت أكثر من 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات العسكرية في عام 2017 .

حروب طويلة الأمد

ويقول التقرير الاسترالي أن ليبيا وسوريا تواجهان حروبا طويلة الأمد ، بتدهور الوضع بهما منذ عام 2013 من حيث مؤشري العداء للأجانب ، و العلاقات الجيدة مع الجيران، وأضاف أن العداء للأجانب تصاعد بنسبة 61.5 % في ليبيا من عام 2013 إلى عام 2016. وجاء التقرير ليبقي على ليبيا في خانة الدول الفاشلة بسبب الوضع الأمني والسياسي في البلاد على الرغم من تراجع نشاط تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى منذ تطهير درنة وبنغازي وسرت من المسلحين.

يشار أن سوريا جاءت في المركز الأخير الـ 163 كأخطر دولة في العالم، واحتفظت آيسلندا بالمركز الأول عالميا منذ 2008. وتقع أغلب الدول الأكثر أمانا في أوروبا وفي شرق آسيا، وتتركز أخطر الأماكن في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يخلق الفقر والحرب بيئة خصبة للعنف والجريمة والحرب.

