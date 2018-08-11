«الرئاسي» يمنح نوط الواجب لعسكريين ومدنيين شاركوا في الحرب ضد داعش

عناصر من قوات البنيان المرصوص عقب تحرير سرت من داعش. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منح عسكريين ومدنيين نوط الواجب العسكري لعدد من الضباط والجنود الذين شاركوا في الحرب ضد تنظيم دعش في سرت.

وأوضح القرار، الصادر بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي،: «نأمر بمنح نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى للضباط، ومن الطبقة الثانية للجنود ومن الطبقة الثالثة للمدنيين، لآدائهم واجبهم بكل تفان واخلاص لمحاربتهم بشجاعة تنظيم داعش».

وفي 17 من العام 2016، أعلن المجلس الرئاسي تحرير مدينة سرت، معقل «داعش»، بعد مرور 8 أشهر من بداية العمليات ضد التنظيم في المدينة.