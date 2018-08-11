وصول الدفعة الأولى من حجاج سرت إلى الأراضي المقدسة

حجاج ليبيون. (الإنترنت)

وصلت أولى دفعات حجاج بيت الله من بلدية سرت إلى الأراضى المقدسة.

وقال مدير مكتب الأوقاف بسرت مخلوف الشعولي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن 76 حاجًّا وحاجة غادروا مطار مصراتة الدولي الليلة الماضية، بعد أن تم توديعهم بمكان التجمع بساحة سرت، صباح أمس، من قبل الهيئة العامة للأوقاف سرت وأهاليهم وشبيبة الهلال الأحمر والكشافة سرت.

وأشار إلى أن الحجاج سافروا من سرت عبر حافلات، وسط حماية أمنية من قوة تأمين سرت ومديرية الأمن بسرت.

وكان عدد من الحجاج الليبيين عبروا عن سعادتهم بـ«حسن الاستقبال» الذي وجدوه بعد وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وقال أحد الحجاج، في مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وصلنا جدة يوم الجمعة في الواحدة صباحًا وكانت العملية سلسة من حسن الاستقبال (..) عاجز عن التعبير عن كيفية الترحيب بنا من قبل البعثة الليبية للحج».

وكانت عضوة مجلس النواب، حليمة الصادق، قالت إن أغلب الحجاج في مطار معيتيقة بطرابلس حالتهم الصحية «حرجة جدًّا»، مشيرة إلى أنهم جُـمعوا لمدة ثلاثة أيام في صالة غير لائقة وصفتها بـ«الهنقر».

وقالت حليمة الصادق إلى «بوابة الوسط»: «إن الكثير من الحجاج هم من كبار السن ويعانون العجز الجسدي والذهني، وبعضهم لا يستطيع قضاء حاجته وحده، مما اضطره إلى استعمال الحفاضات».

من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عباس القاضي، إن وضع الحجاج الليبيين «ممتاز جدًّا»، مقدمًا الشكر إلى السلطات السعودية على اهتمامها براحة الحجاج الليبيين من فئة «كبار السن».

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