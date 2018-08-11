الأرصاد: طقس معتدل على شمال ليبيا مع رطوبة عالية بالمناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تميل إلى الارتفاع على أغلب مناطق الجنوب.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى أن درجات الحرارة المتوقَّعة على أغلب مناطق الشمال والوسط تتراوح بين 30 و36 مْ مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة نسبيًّا على أغلب مناطق الجنوب لتتراوح بين 37 و41 مْ.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36مْ.

بن جواد - سهل بنغازى حتى إمساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح على الدواخل بين 34 و38.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41.