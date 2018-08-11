الدولار يستهل الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت بمستهل تعاملات الأسبوع.

وصعدت العملة الأميركية إلى 6.30 دينار اليوم، مقابل 6.19 دينار الخميس، بفارق 11 قرشا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 7.97 دينار مقارنة بـ 7.87 دينار الخميس بفارق 10 قروش، فيما سجل اليورو صعودا طفيفًا إلى 7.17 دينار 7.16 دينار بفارق قرشا واحد فقط..

وعقد المصرف المركزي اجتماعا مع إدارات المصارف التجارية الخميس الماضي، لبحث آليات فرض رسوم على النقد الأجنبي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

