14 ألف حالة تكرار في فائض الملاكات الوظيفية

وزير العمل والتأهيل المفوض المهدي الأمين. (بوابة الوسط)

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوفاق أن حالات التكرار في بيانات المحالين لفائض الملاكات الوظيفية تجاوزت 14 ألف حالة، مشيرة إن تأخير إحالة البيانات الصحيحة سيؤدي إلى تأخير مرتبات المعنيين إلى أجل غير مسمى وربما إيقافها.

وأشارت في رسالة رسمية بعثتها الوزارة إلى مديري مكاتب العمل بعدد من البلديات، إلى أن «حالات التكرار داخل المكتب الواحد ومنها تكرار بين مكتبين ومنها بين ثلاث أو أربع مكاتب»، مشيرة إلى أن ذلك «حال دون إحالة المعنيين في الدفعة الأولى وكذلك في الدفعة الثانية».

وطالبت وزارة العمل بالإتصال مع مديري مكاتب العمل والتأهيل المعنية بالتكرار، والتأكد من بيانات المعنيين وتأكيد تعبئة نماذج تثبت مكان إقامتهم الفعلية وفقاً لكتاب الوكيل رقم (6313) / 2017 وإحالة النتائج إلى إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق في أسرع وقت.

وتشمل مكاتب العمل المشار إليها كلا من أبوسليم، وطرابلس، والأصابعة، وعين زاره، وخليج السدرة، وسرت، وقصر بن غشير، ونالوت، واسبيعة، وطرابلس المركز، وسوق الخميس، والرحيبات، والماية، وترهونه، والسوانى، والزاوية، وأجخره، والزاوية الغرب، وجادو، وجنزور، وقصر الاخيار.

وتضم هذه المكاتب أيضا صرمان، و ككله، والخمس، و العزيزية، وجالو، والعجيلات، وغريان، ومصراته، ومزده، وتاورغاء، وصبراته، والجميل، ورقدالين، وزواره، وبنغازي، ويفرن، وزليتن، وسلوق، ومسلاته، وتاجوراء، والشقيقه، وسبها، والجفرة، والزنتان، والقرة بوللي، والحرابة، وأم الرزم، والمرج، وبني وليد، وزلطن، ودرنة، وباطن الجبل، ومرزق، وكاباو.