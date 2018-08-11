لجنة الخبراء الأممية: 6 محاولات غير شرعية لتصدير النفط الليبي خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 11:06 صباحا
الناقلة النفطية عند الخط رقم 6 الواقع خارج ميناء البريقة النفطي. (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة 

عن توثيق «6 محاولات من قبل مؤسسة النفط الوطنية في بنغازي لتصدير النفط بطرق غير قانونية، منذ أغسطس من العام 2017».

وقالت، في تقرير قدمته أمس الجمعة إلى مجلس الأمن، ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» مقتطفات منه، إن «عمليات التصدير غير القانونية للمواد البترولية المتكررة، سواء برًا أو بحرًا، لا تزال من الأنشطة المزدهرة».

من جهة أخرى، لفتت اللجنة الأممية إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار حاولت عدم الامتثال مع عقوبات الأمم المتحدة الخاصة بتجميد الأصول.

وأضافت، أن «تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة حول أصول المؤسسة يظهر محاولتين من عدم الامتثال مع العقوبات الأممية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الأمر.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من أصول المؤسسة والبالغ قيمتها 67 مليار دولار ما تزال قيد التجميد بموجب العقوبات المفروضة سنة 2011 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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