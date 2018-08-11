لجنة أزمة الوقود: اشتباكات مع مهربين قرب مصفاة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 09:00 صباحا
أحد مواقع الإنتاج في مصفاة الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز، في وقت مبكر فجر اليوم السبت، عن اندلاع اشتباكات بين حرس السواحل في مصفاة الزاوية مع عصابات التهريب في المياه الإقليمية الليبية.

وأشارت اللجنة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «القبض علي مركب تونسي داخل المياه الاقليمية الليبية على بعد 20 ميل شمال منطقة ابوكماش»، موضحة أنه جرى اقتياد المركب - الذي يحمل اسم فاطمة - وطاقمه إلى نقطه حرس السواحل مصفاة الزاوية.

وفي منشور آخر، طالبت اللجنة فجر اليوم المؤسسة الوطنية للنفط بتحديد موقفها، ووصفت ما يجري بأنه «ملحمة تاريخية خوضها مع الأجهزة الامنية وسلاح الجو والقوات البحرية لمنع عمليات التهريب».

يشار إلى أن الحدود الليبية التونسية تشهد اضطرابات بعد تشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب.

وأغلقت السلطات التونسية معبر وازن البري أمام حركة التنقل بين البلدين، باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف، بسبب احتجاجات أهالى المناطق التونسية القريبة من المعبر.

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