عقيلة صالح يهنئ الليبيين بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش

القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

هنأ القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، الليبيين، بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس الجيش الليبي والذي يُصادف التاسع من أغسطس، مشيرًا إلى أنها «ذكرى خالدة وعزيزة على قلوب أبناء الشعب الليبي».

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وقال عقيلة صالح، في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الجمعة، إن «تأسيس الجيش الليبي كان ركيزة هامة لاستقلال ليبيا وتحريرها من المستعمر الإيطالي وحماية البلاد وصون سيادتها، وداعماً أساسياً لوحدة ليبيا وتأسيس الدولة واحترام العالم لإرادة الشعب الليبي لنيل استقلاله وإعلان دولته».

وتقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة «للآباء والأجداد الأوائل الذين كان لهم الفضل في تأسيس نواة الجيش الوطني وتحرير البلاد واستقلالها وإلى كافة أبناء المؤسسة العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين يواصلون مسيرة الآباء والأجداد في صون الوطن وحماية أراضيه والمحافظة على سيادة البلاد وتطهيرها من دنس الإرهاب والتطرف».