بوخمادة يغادر مستشفى ابن سينا ويطمئن الجميع على حالته الصحية

اللواء ونيس بوخمادة بغرفته بالمصحة مع عدد من جنود القوات الخاصة 1أغسطس 2018. (إدارة الدعم والتوجيه المعنوي)

غادر آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة مستشفى ابن سينا الذي دخلــه مستشفيًا لأيام، بعد مروره بوعكة صحية.

وطمأن بوخمادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، الجميع على حالته، قائلًا إن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر، مقدمًا الشُكر والثناء للأطقم الطبية (العناصر الطبية والطبية المساعدة) على الرعاية المستمرة والاهتمام.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن «بوخمادة رفض العلاج بالخارج سواء على نفقته الخاصة أو على حساب الدولة، بحجة أن هناك جرحى من القوات الخاصة والوحدات الأخرى أولى بالعلاج واستكمال علاجهم بالخارج».

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وأكد الزوي، أن عددًا من رجال الأعمال عرضوا على آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، لتسفيره للخارج لاستكمال العلاج، لافتًا إلى أن بوخمادة رفض ذلك بشكل قطعي.

وأوضح الزوي، أن بوخمادة كان يستقبل العسكريين وأهالي الشهداء والمفقودين والجرحى أيضًا، لمتابعة مشاكلهم ولاستكمال إجراءاتهم كما كان يتسلم البريد بشكل متواصل ومنتظم للتوقيع حتى لا تتأخر إجراءات العسكريين.