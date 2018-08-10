بالفيديو.. حجاج ليبيون: نحن بخير.. ونشكر البعثة على حسن الاستقبال

حجاج ليبيون. (الإنترنت)

عــبّر عدد من الحجاج الليبيين عن سعادتهم بـ«حسن الاستقبال» الذي وجدوه بعــد وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وقال أحد الحجاج، في مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة: «وصلنا جدة يوم الجمعة في الواحدة صباحًا وكانت العملية سلسة من حسن الاستقبال (..) عاجز عن التعبير عن كيفية الترحيب بنا من قبل البعثة الليبية للحج».

وتابع: «البعثة كانت في استقبالنا وأعطتنا السحور والفطور، (..) الخدمات الطبية كانت جيدة، إذا ضاع أحد أو تأخر يبحثون عنه، نشكر البعثة الليبية للحج».

وتجولت هيئة الأوقاف في المقطع الذي نشرته في الأماكن التي يقطن فيها الحجاج الليبيون، والتي -بحسب المقطع- كانت منظمة، حيث كان الحجاج في انتظار استقبال الطعام».

وقالت إحدى الحجيجات: «نحن في خير ونعمة طيبة، والأمور جميعها على أكمل وجه»، فيما طمأنت بعض الحجيجات ذويهن على صحتهن، بقــولهن : «نحن بخير، ووصلنا في خير حال (..) الله يبارك في البعثة».

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النائبة حليمة الصادق: أغلب الحجاج بمطار معيتيقة حالتهم الصحية حرجة

وكانت عضو مجلس النواب حليمة الصادق قالت إن أغلب الحجاج في مطار معيتيقة بطرابلس حالتهم الصحية «حرجة جدًا»، مشيرة إلى أنهم جُمعوا لمدة ثلاثة أيام في صالة غير لائقة وصفتها بـ«الهنقر».

وقالت حليمة الصادق إلى «بوابة الوسط» إن «الكثير من الحجاج هم من كبار السن ويعانون من العجز الجسدي والذهني وبعضهم لا يستطيع قضاء حاجته لوحده مما اضطره إلى استعمال الحفاظات».

من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي إن وضع الحجاج الليبيين «ممتاز جدًا»، مقدمًا الشكر إلى السلطات السعودية على اهتمامها براحة الحجاج الليبيين من فئة «كبار السن».

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وقال القاضي في بيان أصدره «وضع الحجاج من حيث الإقامة والمواصلات والخدمات ممتاز جدًا، وكذلك، ظروفهم الصحية جيدة».

وفند ما قال إنها «الشائعات المغرضة والملفقة التي لاتصدر إلا من أصحاب النفوس المريضة فيما يتعلق بالوضع الإنساني».

