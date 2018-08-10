مخاتير المحلات بسبها يباشرون استلام الصكوك من المواطنين

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 10 أغسطس 2018, 06:33 مساء

أكد رئيس نقابة المصارف والتأمين والاستثمار يونس المدني إن مختاري المحلات ببلدية سبها باشروا فى استلام الصكوك من المواطنين منذ أمس الخميس بعد موافقة المحلات والمصارف فى مدينة سبها على آلية سحب السيولة للمواطنين عن طريق المحلات تفاديًا للزحمة المصارف.

وقال المدني لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «قوائم بأسماء المواطنين  تعد فى قوائم حسب كل محلة ومصرف وسوف يخصص كل مصرف يومًا للمحلة لاستلام الصكوك وخصمها ويومًا لسحب القيمة وتأتي هذه الخطوة من أجل التخفيف من ازدحام المواطنين أمام المصارف».

وأضاف: «لقد جرى اقتراح هذه الخطة فى اجتماع سابق مع مختاري المحلات ومديري المصارف بسبها».  

يشار إلى أن مدينة سبها تعاني  من ازدحام  شديد أمام المصارف بعد  وصول السيولة لها و كثيرًا ما تحدث خروقات أمنية أمام مداخل المصارف ينتج عنها إصابة بعض المواطنين.

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