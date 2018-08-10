وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر من المخاطر الأمنية للهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 06:06 مساء
وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (الإنترنت)

وكالة «آكي» الإيطالية تنقل تصريحات لوزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية، إليزابيتا ترينتا لأحدى قنوات التلفزة المحلية.

حذرت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية، إليزابيتا ترينتا من مخاطر تدفقات الهجرة غير النظامية التي خارج دائرة السيطرة الأمنية.

وقالت في تصريح لإحدى قنوات التلفزة المحلية اليوم الخميس «يتعين على وزارة الدفاع المساهمة، كما يفعل من خلال سلاح البحرية، في السيطرة على الهجرات غير الخاضعة للرقابة والتي من شأنها أن تشكل خطرًا على أمن البلاد»، وفقًا لمانقلته وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضافت: «على سبيل المثال، حتى لو أن هذا الاحتمال منخفض جداً، قد يتمكن إرهابي من الوصول عبر قوارب المهاجرين إلى شواطئنا وبالتالي إلى داخل أراضينا».

وزيرة الدفاع الإيطالية: من الخطأ إجراء انتخابات قبل المصالحة في ليبيا

ولفتت المسؤولة الإيطالية، التي طالبت حكومتها، في أكثر من مناسبة، حلف شمال الأطلسي «ناتو» بتوجيه اهتمامه إلى التهديد الأمني القادم من منطقة المتوسط،  إلى «الدور المزدوج»، الذي على عاتق وزارتها «فهناك دور آخر ينطوي على العمل مع الدول الأخرى لتعزيز أنظمتها الدفاعية وقواتها المسلحة  لتكون قادرة على السيطرة على الإرهاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرملة القذافي تكلف محاميًا فرنسيًا لإطلاق سراح نجلها الساعدي
ليبيا
وزير التعليم: نتيجة الإعدادية والثانوية انعكاس حقيقي لمستوى الطلبة
ليبيا
في العدد 142: انتخابات ديسمبر بين المطلب الواقعي والأُمنية.. والأضحى ينشط ...
ليبيا
«تعليم الوفاق» تحجب نتيجة الثانوية بـ«مراقبة زوارة».. لهذا السبب
ليبيا
المحامي خالد الزايدي يعلن تدهور الحالة الصحية للساعدي القذافي في السجن
ليبيا
محمد صلاح يقترب من أكبر جائزة أوروبية ينافسه عليها ميسي ورونالدو
رياضة عالمية
مركز أبحاث دولي يحذر من مخاطر التصعيد في ليبيا: الاقتصاد يوشك على الانهيار
ليبيا
الأمير السنوسي في ذكرى تأسيس الجيش: الحوار.. السبيل الوحيد لحماية البلد من جنون ...
ليبيا
تغيير اتجاه طرق وإغلاق محال الأسلحة ضمن البنود الـ14 لخطة تأمين بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش