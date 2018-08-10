وزيرة الدفاع الإيطالية تحذر من المخاطر الأمنية للهجرة غير الشرعية

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (الإنترنت)

وكالة «آكي» الإيطالية تنقل تصريحات لوزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية، إليزابيتا ترينتا لأحدى قنوات التلفزة المحلية.

حذرت وزيرة الدفاع في الحكومة الإيطالية، إليزابيتا ترينتا من مخاطر تدفقات الهجرة غير النظامية التي خارج دائرة السيطرة الأمنية.

وقالت في تصريح لإحدى قنوات التلفزة المحلية اليوم الخميس «يتعين على وزارة الدفاع المساهمة، كما يفعل من خلال سلاح البحرية، في السيطرة على الهجرات غير الخاضعة للرقابة والتي من شأنها أن تشكل خطرًا على أمن البلاد»، وفقًا لمانقلته وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضافت: «على سبيل المثال، حتى لو أن هذا الاحتمال منخفض جداً، قد يتمكن إرهابي من الوصول عبر قوارب المهاجرين إلى شواطئنا وبالتالي إلى داخل أراضينا».

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ولفتت المسؤولة الإيطالية، التي طالبت حكومتها، في أكثر من مناسبة، حلف شمال الأطلسي «ناتو» بتوجيه اهتمامه إلى التهديد الأمني القادم من منطقة المتوسط، إلى «الدور المزدوج»، الذي على عاتق وزارتها «فهناك دور آخر ينطوي على العمل مع الدول الأخرى لتعزيز أنظمتها الدفاعية وقواتها المسلحة لتكون قادرة على السيطرة على الإرهاب».