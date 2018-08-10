تونس تُغــلق معــبر وازن البري مع ليبيا

معبر وازن البري

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أنّ السلطات التونسية أغلقت معبر وازن البري أمام حركة التنقل بين البلدين، باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات الإسعاف، بسبب احتجاجات أهالى المناطق التونسية القريبة من المعبر.

وذكرت الصفحة الرسمية لإدارة الأمن المركزي - رأس جدير على «فيسبوك»، أنّ الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية أفادت بإغلاق معبر وازن، بسبب احتجاجات أهالى المناطق التونسية القريبة بعد تطبيق الجهات الليبية المختصة القوانين واللوائح التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات.

وطالبت الإدارة في منشورها «المواطنين الراغبين في التنقل عبر معبر وازن البري أخذ العلم بالخصوص».

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وكان بعض التونسيين من القرى الحدودية أعاقوا حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين، للضغط على السلطات الليبية، والسماح لهم بتهريب السلع المدعومة.

جاء ذلك في أعقاب نشر لجنة أزمة الوقود والغاز على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً لاحتجاجات كبيرة وعمليات لإغلاق الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بن قردان التونسية واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة عليها بفتح التهريب.