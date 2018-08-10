صحة الوفاق: تراجع الكشف المبكر على سرطان الثدي.. واكتشاف 74 إصابة خلال عام

مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غسان كريم

أعلن مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق غسان كريم عن تراجع الطلب على خدمة الكشف المبكر على سرطان الثدي، بعد اكتشاف إصابة 74 حالة بالمرض من أصل 1684 أجرين الكشف خلال عام، وفقاً لما أظهرته سجلات العيادة التي افتتحت بالعيادة المجمعة البدري.

وفي تجربةٍ هي الأولى من نوعها بليبيا جرى افتتاح عيادة كشف مبكر عن سرطان الثدي في مستوى الرعاية الصحية الأولية، لكنّ كريم أرجع السبب وراء تراجع الطلب على الخدمة إلى العديد من الأسباب، أهمها نقص أفلام التصوير الإشعاعي (الماموجرام).

وتساءل مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية عن جدوى إرهاق ميزانيات الدولة في علاج مرضى الأورام بالخارج بعد وصولهم إلى مراحل متقدمة من المرض، في حين لا يتم اللجوء إلى برنامج وقائي يهدف إلى حفظ أرواح المواطنين ويحميهم، مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن التركيز على الكشف المبكر عن 3 أنواع من الأورام هي (الثدي والقولون وعنق الرحم) ينقذ حياة المريض من أي مضاعفات ويضمن تقديم حلول جراحية ناجحة.

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ولفت إلى أن افتتاح عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي في الـ4 من أكتوبر الماضي، جاء ضمن واحدة من بين العديد من الخطط والبرامج التي تسعى الإدارة لتنفيذها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتعلقة بصحة الأم والطفل والأمراض المزمنة والصحة المدرسية وغيرها، وقد جرى تطبيقها بطريقة منتظمة لتقديم خدمات وقائية تندرج تحت خدمات صحة الأسرة.

وأوضح أن استكمال علاج الحالات التي تم اكتشافها مبكراً يشكل أهم التحديات الرئيسية أمام نجاح هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق مختلفة من ليبيا للوصول إلى إحصائيات واضحة حول المرض يمكن من خلالها وضع سياسات وطنية لاكتشاف المرض بشكل مبكر.

وفي السياق نفسه أوضحت المكلفة بالبرنامج الوطني لسرطان الثدي منيرة الدغري أن الحالات التي خضعت للكشف جاءت من مناطق مختلفة من ليبيا، في حين أن الحالات التي تم التأكد من إصابتها حُولت إلى مستشفى طرابلس المركزي.

وكشفت الدغري عن ورشة عمل وبرامج تدريب سيتم تنفيذها في شهر سبتمبر المقبل تستهدف تدريب طبيبات صحة عامة وطبيبات نساء وفنيات أشعة وتمريض على إجراء الفحص الذاتي في مدن «الخمس وسبها وهون ومصراتة وسرت وزوارة والزاوية ونالوت وغدامس وغريان والزنتان».

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وأعلنت عن تدريب أول فريق متكامل يتكون من 11 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا للعمل بعيادات الكشف المبكر، استغرقت مدة تدريبه 6 أشهر، يعمل حالياً داخل عيادة الكشف المبكر بالعيادة المجمعة البدري.

وأوضحت أن الـ1684 حالة التي جرى الكشف عنها تضم حالات أجرت في السابق عمليات استئصال للثدي وهي تتردد على عيادة الكشف لغرض المتابعة.