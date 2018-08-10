ورشة عمل في أوباري حول المعايير الأخلاقية للتغطية الإعلامية

ورشة عمل حول المعايير الأخلاقية المهنية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا

انطلقت، الجمعة، بمدينة أوباري ورشة عمل حول المعايير الأخلاقية المهنية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض .

وقالت خديجة عنديدي مدير مركز نور العلم فى أوباري لـ«بوابة الوسط» إن الورشة تهدف لتوعية الإعلاميين بالجانب الحقوقي والمصطلحات التي يعاني منها الإعلام المعاصر، والذي يستخدم موادَّ عنصرية تحرض على الفتنة والكراهية.

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وأشارت إلى أنّ الورشة التدريبية يشرف عليها وينظمها المركز الليبي لحرية الصحفيين، بالشراكة مع موسم المدينة الإعلامي، ومنظمة سفراء الإعلام، والتي تستهدف 15 متدربًا وتستمر لمدة يومين.

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ورشة عمل حول المعايير الأخلاقية المهنية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا

ورشة عمل حول المعايير الأخلاقية المهنية لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا