بسبب تجار المخدرات.. اقتحام مخيم طريق المطار لنازحي تاورغاء

جانب من آثار اقتحام مخيم طريق المطار (صفحات رواد فيسبوك)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا تُظهر عملية اقتحام وهدم لمخيم طريق المطار لمهاجري تاورغاء، في إطار حملة لملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة والتي انتشرت في المخيم، وفق النشطاء.

وأظهرت الصور المتداولة آثار المداهمات التي قال النشطاء إن جرافات ثقيلة نفذتها، ما أدى لخروج أكثر من 500 عائلة، تاركين مقتنياتهم، فيما أرجع البعض ذلك إلى «تصرفات غير مسؤولة من بعض شباب المخيم من تعاطي وترويج وغيرها، أدت إلى تحمل سكان المخيم المسؤولية».

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وأسفرت الحملة التي، لم يتسنى لـ«بوابة الوسط» معرفة الجهات المنفذة لها، عن القبض على عددة من المروجين وتجار المخدرات وحبوب الهلوسة.

فيما تحدث البعض عبر صفحاتهم على «فيسبوك» بأنّ عددًا من المقبوض عليهم «أبرياء، ليس لهم علاقة بالمتاجرة بالمخدرات، ومن بينهم أطفال، وكذلك معلمين وشيوخ كبار السن».

جانب من آثار اقتحام مخيم طريق المطار (صفحات رواد فيسبوك)

جانب من آثار اقتحام مخيم طريق المطار (صفحات رواد فيسبوك)

جانب من آثار اقتحام مخيم طريق المطار (صفحات رواد فيسبوك)

جانب من آثار اقتحام مخيم طريق المطار (صفحات رواد فيسبوك)