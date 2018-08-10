بسبب تكرار الحوادث.. مطالب بتأهيل الطريق الواصل بين الجغبوب وطبرق

آثار التهالك بالطريق الواصل بين الجغبوب ومدينة طبرق

طالب مختار محلة واحة الجغبوب المهدي أحمد، الجهات المسؤولة بضرورة إصلاح وتأهيل الطريق الواصل بين الجغبوب ومدينة طبرق، وذلك بعدما شهدت حوادث عديدة خلال الفترة الماضية حصدت أرواح كثير من الأهالي.

وقال أحمد في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الطريق الواصل بين طبرق وواحة الجغبوب يصل إلى 300 كلم، لافتًا إلى أنّ هناك حوالى 140 كلم من هذا الطريق أصبحت متهالكة جدًا ومتصدعة وتسببت في حوادث كثيرة وزهقت أرواح العديد من الأهالي، آخرها تسببت في حادث مروع الأربعاء الماضي.

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وأضاف أن «واحة الجغبوب تتبع مدينة طبرق، لكن الخدمات من المجلس البلدي قليلة جدًا وغير مرضية وهناك تهميش واضح للمنطقة من كافة الجهات سواء المجلس البلدي طبرق أو وزارة الحكم المحلي أو مجلس النواب، باعتبار أن المنطقة بعيدة عن المدن والمناطق، وأن أقرب منطقة لها هي مدينة طبرق لذلك نلجأ لقضاء احتياجاتنا منها مستخدمين الطريق المتهالك».

وتعتبر واحة الجغبوب إحدى أكبر الفروع البلدية التابعة لبلدية طبرق، وتبعد عنها 300 كلم وتبعد عن الحدود المصرية حوالى 30 كلم، وبها عدد كبير من المواقع الأثرية والسياحية تعود للآلاف السنين.