رئيس «العامة للسياحة» يبحث تحسين خطط الهيئة مع عميد يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 09:20 صباحا
جانب من الاجتماع (الهيئة العامة للسياحة)

اجتمع رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، الخميس، بعميد بلدية يفرن حسين أبو القاسم كافو، لبحث آليات تفعيل برامج وخطط الهيئة الرامية إلى تنشيط السياحة بالبلدية.

تطرق اللقاء أيضًا إلى استثمار المعالم والمزارات السياحية في تحريك الاقتصاد المحلي، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحياء مهرجان يفرن السياحي، وتنظيم مؤتمر للسياحة والتراث الثقافي، تشرف على تنظيمه البلدية، ورعاية الهيئة العامة للسياحة.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي الدكتور محمد سالم العجيلي، ومدير عام الهيئة عادل محمد فارينة، وعادل شلغم مدير إدارة المشروعات والاستثمار السياحي، ومدير إدارة الشؤون الفنية بمراقبة آثار طرابلس الأستاذ رمضان امحمد الشيباني.

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية فتح مكتب للهيئة، ببلدية يفرن، وتبني آليات حصر وتوثيق المعالم والمواقع السياحية، وتعزيز سبل حمايتها واستثمارها في تفعيل برامج السياحة المحلية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على تأسيس فريق عمل مشترك، لتوثيق الأماكن السياحية، ووضعها على خارطة خطة التحول المستهدفة.

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