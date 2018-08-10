إصابة مدني برصاص عشوائي بمنطقة قنفودة في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث (بوابة الوسط)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًا أُصيب برصاص عشوائي في منطقة قنفودة غربي مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن محمد الدوكالي سعد الورفي (44 عامًا) أُصيب بطلق ناري عشوائي

في اليد اليمنى.

وأضافت البرغثي أن المصاب حالته « الصحية مستقرة»، وتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى.