السراج يؤكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 12:29 صباحا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على  ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية،مشيراً إلى  أن «الجيش الواحد هو أساس الوطن الموحد وهو المعبّر عن الوحدة الوطنية للشعب».

وقال السراج في بيان أصدره ليل الخميس بمناسبة ذكرى تاسيس الجيش «نحتفل في يوم 9 أغسطس من كل عام بذكرى عزيزة على نفوس الليبيين جميعا ذكرى تأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس 1952».

وأضاف: «في هذه المناسبة العزيزة أشد على أيدي رجالنا من أبناء القوات المسلحة الذين قدموا قوافل من الشهداء في الحرب على الإرهاب».

الذكرى 74 لتأسيس الجيش السنوسي

ولفت السراج إلى أن «القوات المسلحة اليوم ورغم الانقسام وقلة العتاد تقف ببسالة إلى جانب قوات الأمن في مواجهة من يحاول العبث باستقرار الوطن».

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