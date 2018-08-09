اتفاق بين التكتل الديمقراطي والتكتل الفيدرالي حول اتخاذ المواقف السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 11:32 مساء

اتفق حزبا التكتل المدني الديمقراطي والتكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» على «الارتكاز على الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة، في اتخاذ المواقف السياسية من تداعيات الوضع الراهن».

وقالت وكالة الأنباء الليبية «وال» الخميس إن «لقاءً تشاوريًا عُــقد بين وفدين عن حزبي التكتل المدني الديمقراطي والتكتل الاتحادي الوطني (الفيدرالي) في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية لبحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد».

واستعرض الوفدان في اللقاء «مستجدات المشهد السياسي, وسبل تنسيق المواقف والتعاون المشترك بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات الراهنة، وصولاً إلى تحقيق وفاق وطني حقيقي وشامل يجنب البلاد المخاطر والتحديات المحيطة».

لقاء تشاوري في بنغازي بين التحالف والتكتل الديمقراطي

يذكر أن التكتل المدني الديمقراطي تأسس في بنغازي مطلع العام الحالي وهو تجمع «يلتقي فيه الليبيون المؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية، من كل أنحاء الوطن؛ من كل مدنه وقراه، ومن كل مناطقه وأقاليمه وجهاته».

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