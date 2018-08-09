أرملة القذافي تكلف محاميًا فرنسيًا لإطلاق سراح نجلها الساعدي

قال المحامي خالد الزايدي إن أرملة العقيد القذافي صفية فركاش كلفته صحبة المحامي الفرنسي فابيان بيريز برفع شكوى إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقًا لما نقله موقع «العربية.نت».

وقال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، لـ«العربية.نت» الخميس إن «كلاً من هاشم علي بشر وهيثم أحمد عبد الله القبائلي المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن عين زارة حيث يوجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي».

ولفت الزايدي إلى أن «هذا الاعتقال التعسفي لشخص بريء يعد جريمة مخالفة للمواثيق الدولية وخاصّة للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنّص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أوحجزه أونفيه تعسفيّاً، كما أنه تعطيل لأوامر القضاء الليبي».

أعلن المحامي خالد الزايدي تدهور الحالة الصحية للساعدي القذافي داخل السجن، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى إجراء «عملية جراحية».

وقال المحامي خالد الزايدي، لـموقع «العربية.نت» الخميس إن «الفريق الطبّي المكلف بالسجناء، أكد أن نجل القذافي يعاني من أمراض خطيرة، تستوجب إجراء عمليات جراحية».

وحمّل المحامي خالد الزايدي «المسؤولية إلى المسؤولين عن السجن وحكومة الوفاق الوطني في حال حدوث أيّ أمر لموكله الساعدي القذافي».

كما أعلن المحامي خالد الزايدي تدهور الحالة الصحية للساعدي القذافي داخل السجن، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى إجراء «عملية جراحية».

وحمّل المحامي خالد الزايدي «المسؤولية إلى المسؤولين عن السجن وحكومة الوفاق الوطني في حال حدوث أيّ أمر لموكله الساعدي القذافي».