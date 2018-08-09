مغادرة آخر رحلة حجاج من الجبل الأخضر عبر مطار طبرق الدولي

مطار طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

غادرت اليوم الخميس آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام من مطار طبرق الدولي تقل حجاج منطقة الجبل الأخضر بالمنطقة الممتدة من إمساعد شرقًا إلى الأبرق غربًا حتى الجغبوب جنوبًا.

وقال مصدر من منفذ مطار طبرق الدولي لـ«بوابة الوسط» إن الموظفين المعتصمين الذين أغلقوا المطار منذ أسبوعين احتجاجًا على تكليف مدير مطار جديد خلفًا للمدير المستقيل حسن أهليل، قاموا بفتح المطار اليوم الخميس بشكل مؤقت حتى يتم تسيير رحلة الحجاج لمطار جدة من مطار طبرق.

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وتابع أن الموظفين أعادوا قفل المطار بعد إقلاع طائرة الحجاج من المطار، مؤكدين أنهم ما زالوا يطالبون بعودة المدير السابق حسن أهليل أو تكليف آخر بإجماع كافة الموظفين.

وأغلق مطار طبرق الدولي قبل أسبوعين بسبب مشاكل قبلية وتكليف مدير جديد للمطار خلفًا لحسن أهليل الذي استقال من منصبه نهاية شهر أبريل الماضي بسبب نقص الإمكانات.

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