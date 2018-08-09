مغادرة آخر رحلة حجاج من الجبل الأخضر عبر مطار طبرق الدولي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 09 أغسطس 2018, 10:03 مساء
مطار طبرق. (أرشيفية: بوابة الوسط)

غادرت اليوم الخميس آخر رحلة لحجاج بيت الله الحرام من مطار طبرق الدولي تقل حجاج منطقة الجبل الأخضر بالمنطقة الممتدة من إمساعد شرقًا إلى الأبرق غربًا حتى الجغبوب جنوبًا.

وقال مصدر من منفذ مطار طبرق الدولي لـ«بوابة الوسط» إن الموظفين المعتصمين الذين أغلقوا المطار منذ أسبوعين احتجاجًا على تكليف مدير مطار جديد خلفًا للمدير المستقيل حسن أهليل، قاموا بفتح المطار اليوم الخميس بشكل مؤقت حتى يتم تسيير رحلة الحجاج لمطار جدة من مطار طبرق.

موظفو مطار طبرق يغلقون المطار ويوقفون حركة الملاحة الجوية

وتابع أن الموظفين أعادوا قفل المطار بعد إقلاع طائرة الحجاج من المطار، مؤكدين أنهم ما زالوا يطالبون بعودة المدير السابق حسن أهليل أو تكليف آخر بإجماع كافة الموظفين.

وأغلق مطار طبرق الدولي قبل أسبوعين بسبب مشاكل قبلية وتكليف مدير جديد للمطار خلفًا لحسن أهليل الذي استقال من منصبه نهاية شهر أبريل الماضي بسبب نقص الإمكانات.

استمرار توقف حركة الملاحة الجوية في مطار طبرق لليوم الثالث

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يقترب من أكبر جائزة أوروبية ينافسه عليها ميسي ورونالدو
رياضة عالمية
سرقة الميدالية الرئاسية في بوليفيا وقت زيارة حارسها بيوت دعارة
منوعات
كولومبيا تعترف بفلسطين «دولة حرة مستقلة وذات سيادة»
عربى
رقــم قياسي من النساء يترشحن إلى الكونغرس الأميركي
دولى
بالتمر: مراجعة منظومة سجلات الأحوال المدنية تحتاج 20 أسبوعًا
ليبيا
المسماري: الوضع في ليبيا يتطلب تدخلًا روسيًا ومن الرئيس بوتين شخصيًا
ليبيا
أزمة الوقود في الجنوب التونسي تمتد إلى عاصمته صفاقس
ليبيا
«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش