وزير التعليم: نتيجة الإعدادية والثانوية انعكاس حقيقي لمستوى الطلبة

وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل إن نتيجة شهادتي التعليم الأساسي (الإعدادية) والثانوية العامة تعكس الواقع الحقيقي لمستوى الطلبة، واصفًا ذلك بـ«المرة الأولى» التي تعكس النتيجة واقعًا حقيقًيا لمستوى الطلبة.

وأشار عبدالجليل في تصريحات لفضائية «ليبيا الأحرار» مساء الخميس، إلى أن الامتحانات «أجريت بكل شفافية ومهنية»، معتبرًا أن النسب المعلنة في النجاح «ليس عيبًا أو تدنيًا وإنما يعكس الواقع».

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق الخميس، نتائج امتحانات الدورالأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 38.06%، فيما بلغت نسبة نجاح مرحلة التعليم الفني المتوسط 35.2%.

«تعليم الوفاق»: نسبة نجاح الشهادة الثانوية 38.06%

وسجلت نسبة النجاح في الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2017/2018 الأدني منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%، مقارنة بـ 77.3% العام الدراسي الماضي، وهي المؤشرات التي أرجعها وكيل الوزارة عادل جمعة إلى ثلاثة أسباب رئيسية بالتزامن مع تطبيق إجراءات جديدة هذا العام، على رأسها اختيار لجان للإشراف والمراقبة من مفتشين تربويين، بخلاف السنوات الماضية التي أُسند فيها الإشراف للمعلمين أنفسهم من المدارس نفسها التي يُمتحن فيها الطلاب.

نسبة النجاح في الإعدادية.. الأدني منذ 7 سنوات