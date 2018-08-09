«تعليم الوفاق» تحجب نتيجة الثانوية بـ«مراقبة زوارة».. لهذا السبب

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية العامة

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، قرارًا اليوم الخميس، بحجب نتيجة امتحانات طلبة الشهادة الثانوية في بلدية زوارة.

وطالب عبد الجليل، في خطاب وجهه إلى مدير إدارة الامتحانات، بحجب نتائج طلبة مراقبة تعليم زوارة، وذلك نظرًا للاشتباه في «عدم مصداقية سير الامتحانات بها على الوجه المطلوب».

«تعليم الوفاق»: نسبة نجاح الشهادة الثانوية 38.06%

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق الخميس، نتائج امتحانات الدورالأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 38.06%، فيما بلغت نسبة نجاح مرحلة التعليم الفني المتوسط 35.2%.

يذكر أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي بلغ 58.588 ألف طالب وطالبة، اجتاز منهم الامتحان 22.127 ألف طالب وطالبة، بينما يؤدي امتحانات الدور الثاني 35.828 ألف طالب وطالبة.

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أما شهادة الدبلوم الفني المتوسط، فقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات بها 9.573 آلاف طالب وطالبة، اجتاز منهم الامتحان 3.370 آلاف، بينما يؤدي 5996 آلاف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني.

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