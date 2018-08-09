«الحكومة الموقتة» تُعدِّل لائحة المهن الطبية والطبية المساعدة

وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة

أصدرت الحكومة الموقتة قرارًا يقضي بتعديل أحكام القرار 418 لسنة 2018 الصادر من قبل اللجنة الشعبية العامة منذ تسع سنوات، بشأن لائحة العاملين في المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.

ونصّ القرار الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه اليوم الخميس، على جملة من التعديلات الخاصة بنظم العمل والرواتب والعلاوات وتصنيف العاملين، كما تضمن العمل به من تاريخ صدوره، على أن ينشر في الجريدة.

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وقال وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إن تعديل القرار كان ضرورة لكون قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا لم يعد مواكبًا للوضع الراهن.

وأوضح عقوب أن القانون السابق تضمن أوجه قصور بينما لبى التعديل طموح العاملين من المهن الطبية والطبية المساعدة.

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