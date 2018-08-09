الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات تعتمد الموازنة التقديرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 07:47 مساء
الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الموازنة التقديرية للشركة للعام 2018 خلال اجتماعها العادي الثالث للعام الحالي برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

حضر اجتماع الجمعية العمومية وزراء كل من «المالية» أسامة حماد، و«الاقتصاد» نصر فضل الله، و«المواصلات» ميلاد معتوق، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور فيصل قرقاب، وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

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وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، استعرض جدول أعمال الاجتماع الثاني وتقارير نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها، بالإضافة الى تقرير هيئة المراقبة وتوصياتها، والمشاكل التي تعيق سيرعمل الشركة.

وناقش الاجتماع أيضًا الخطط والبرامج المستهدفة لتحسين وتطوير خدمات الاتصالات في مختلف المدن وإيصالها للمواطنين، والتأكيد على خلق مشاريع استثمارية في إطار التنمية المكانية.

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