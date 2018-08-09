بريطانيا تستثمر في مجالات الصحة والتعليم بليبيا

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفيرالمملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر ترافقه مسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة ماتيلدا أوكلي.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق عبر «فيسبوك»، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، حيث جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في بلاده، وتأييدها للمسار الديمقراطي وفقًا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث عددًا من ملفات التعاون بين البلدين، وتطرق إلى تفعيل ما جرى الاتفاق بشأنه خلال اجتماع السراج مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بيتلوب موردونت خلال زيارتها إلى طرابلس مطلع الشهر الماضي، ويشمل مساهمة الشركات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية.

السراج يبحث مع وزيرة بريطانية فرص الاستثمار بالصحة والتعليم وبناء قدرات الشباب

وكان فائز السراج استقبل مطلع الشهر الجاري وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بانلوبي موردينت، حيث جرى بحث مساهمة شركات بريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية بليبيا، وما يطلب منها في مجالات أخرى.