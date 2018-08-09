المحامي خالد الزايدي يعلن تدهور الحالة الصحية للساعدي القذافي في السجن

أعلن المحامي خالد الزايدي تدهور الحالة الصحية للساعدي القذافي داخل السجن، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى إجراء «عملية جراحية».

وقال المحامي خالد الزايدي، لـموقع «العربية.نت» الخميس إن «الفريق الطبّي المكلف بالسجناء، أكد أن نجل القذافي يعاني من أمراض خطيرة، تستوجب إجراء عمليات جراحية».

وحمّل المحامي خالد الزايدي «المسؤولية إلى المسؤولين عن السجن وحكومة الوفاق الوطني في حال حدوث أيّ أمر لموكله الساعدي القذافي».

وقضت محكمة شمال طرابلس في شهر أبريل الماضي، ببراءة الساعدي القذافي من تهمة مقتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد بشير الرياني.

واتهم الساعدي القذافي بـ«قتل لاعب ومدرب نادي الاتحاد بشير الرياني، في ديسمبر 2005، أثناء معاقرته للخمر بأحد الاستراحات الخاصة».

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وبحسب السلطات القضائية في طرابلس، فإن قرار الاتهام بحق الساعدي يضم إلى جانب مقتل الرياني، قضايا جنائية وجنحًا متعلقة «بالخطف وهتك العرض والإيذاء الخطير وإساءة استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على ثورة فبراير».

كما يشمل قرار الاتهام «جلب المرتزقة وتحديد المدن المناهضة للنظام السابق بأرقام وعلامات أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد»، علمًا بأن الساعدي أُودع سجن الهضبة في طرابلس منذ سلمته النيجر إلى ليبيا في مارس 2014.