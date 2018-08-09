حكومة الوفاق تبحث آليات لحل أزمة الدقيق وارتفاع أسعار الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 07:04 مساء
اجتماع لمسؤولين في رئاسة الوزراء مع المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي

عقد عدد من المسؤولين بمجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الأسباب التي أدت لخلق أزمة الدقيق وارتفاع أسعارالخبز، وذلك مع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي.

وأشار بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع ضم كلاً من مدير مكتب دعم القرار المكلف التابع لديوان رئاسة الوزراء طارق الغرابلي، ووكيل وزارة الاقتصاد الدكتور يوسف دريدر، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، ورئيس النقابة العامة للمخابز اخريص محمد أبوالقاسم، ومدير إدارة التسويق بالشركة العامة للمطاحن والأعلاف محمد أبوجليدة، وعدد من أصحاب المصانع في مجال المطاحن والأعلاف.

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واستعرض اللقاء، وفق البيان، الأسباب الرئيسة التي أدت لأزمة نقص الدقيق وارتفاع أسعار الخبز وكيفية وضع ضوابط لمنع تكرار الأزمة، حيث اتفق المجتمعون على جملة من المقترحات التي ستحال إلى رئيس المجلس الرئاسي، من بينها ضرورة إعادة النظر في التراخيص لأصحاب المخابز، بحيث يعتمد إذن المزاولة من الجهات المعنية، وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية في مجال المطاحن والأعلاف.

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة إبرام اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد ونقابة المخابز لتحديد نسب توزيع حصص الدقيق على المخابز، كما تعهد أصحاب المطاحن بتنفيذ بعض التوصيات التي من شأنها أن تسهم في إنهاء الأزمة خلال الأيام القادمة.

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اجتماع لمسؤولين في رئاسة الوزراء مع المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي
اجتماع لمسؤولين في رئاسة الوزراء مع المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي
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