«خارجية النواب» ترفض قرار «الرئاسي» بتعيين سفراء جدد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 06:50 مساء
جلسة للجنة الخارجية بمجلس النواب

أعربت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب اليوم الخميس، عن رفضها «القاطع» للتعيينات الجديدة التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بخصوص سفراء عدد من الدول، معتبرة أنّها «لم تراع العدالة بين مناطق ومدن ليبيا، وتضمنت شخصيات مثيرة للجدل».

واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أن «هذه الخطوة تعد تهديدًا للتوافق بل وللعملية السياسية برمتها، والتي تهدف لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية».

ودعت اللجنة جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية لـ«رفض تلك القرارات»، أو أي قرارات مماثلة ستصدر وعدم قبولها حفاظًا على وحدة البلاد.

السراج يعيِّــن 9 سفراء جدد لليبيا بالخارج

كما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ «موقف حاسم من هذا الأمر، حفاظًا على مسار الحوار السياسي الذي ارتضاه مجلس النواب سبيلاً لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة».

وكان رئيس المجلس الرئاسي أصدر نهاية الشهر الماضي قرارًا بتعيين 9 سفراء جدد لليبيا بالخارج، ضمّت «حامد أحمد الحضيري سفيرًا لليبيا لدى فرنسا، وعبدالحافظ عبدالحميد قدور سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي، وعياد مصباح الطياري سفيرًا لدى نيجيريا، وسعدون إسماعيلي السويح سفيرًا لدى مالطا، وصلاح علي أبو رقيقة سفيرًا لدى تشاد».

كما تضمن القرار وقتها تعيين «عمر عبدالسلام الترهوني سفيرًا لدى إيطاليا، ومحمد يوني المنفي سفيرًا لدى اليونان، ومرعي حميدة عوض العوامي سفيرًا لدى هولندا، وصالح محمد المخزوم سفيرًا لدى السغنال».

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