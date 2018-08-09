جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل 8 مهاجرين من ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 06:05 مساء
إنهاء إجراءات مهاجرين غير شرعيين

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس، ترحيل 8 مهاجرين غير شرعيين من ساحل العاج إلى بلدهم عبر مطار امعيتيقه الدولى إلى مطار العاصمة العاجية أبيدجان.

وأشار بيان للجهاز فرع طرابلس عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز رحّل 8 مهاجرين غير شرعيين من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف أن عملية الترحيل جرت بالتنسيق والتعاون مع سفارة ساحل العاج كوت ديفوار والمنظمة الدولية للهجرة «IOM»، من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

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وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غيرالشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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