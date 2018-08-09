النائب خيرالله التركاوي: جلسة الاثنين المقبل لاستكمال النقاش حول قانون الاستفتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 05:57 مساء
عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي، إنه من المحتمل عقد جلسة رسمية الاثنين المقبل.

وأوضح التركاوي لوكالة الأنباء الليبية «وال» الخميس «أن الجلسة سوف تخصص لاستكمال النقاش حول قانون الاستفتاء على مسوّدة مشروع الدستور المقترحة».

يذكر أن رئيس مجلس النواب أنهى جلسة الثلاثاء التي خصصها لمناقشة قانون الاستفتاء على الدستور دون التوصل إلى نتيجة تحسم الجدل بشأن المادة «8»، ليدخل القانون دورة جديدة من التأجيل، لكن هذه المرة 14 يومًا أخرى.

وخيَّر عقيلة صالح الأعضاء على إحالة كيفية التصويت إلى اللجنة الاستشارية لتحديد النصاب المطلوب على قانون الاستفتاء، على أن يكون رأيها ملزمًا، فوافق النواب بالإجماع على هذا الرأي.

بينما اقترح رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس رمضان شمبش إحالة قانون الاستفتاء إلى اللجنة الاستشارية بالرئاسة للفصل فيه ورفع الحرج عن اللجنة.

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