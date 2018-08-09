السفير البريطاني: ندعم خطط حكومة الوفاق في التعليم والصحة والبنية التحتية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 05:50 مساء
لقاء يجمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والسفير البريطاني

جدد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا «فرانك بيكير»، اليوم الخميس، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ودعم برامج وخطط الحكومة في مجالات «التعليم، والصحة، والبنية التحتية».

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والسفير البريطاني بديوان رئاسة الوزراء، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء تناول دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطوير العلاقات الليبية البريطانية.

وتحاول حكومة الوفاق تنفيذ خطة تنمية اقتصادية، تتوازى مع برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لانتشال البلاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

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