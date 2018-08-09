«خارجية النواب» تستنكر تصريحات السفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 05:45 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب (أرشيفية:الإنترنت)

استنكرت لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، اليوم الخميس، بـ«أشد العبارات» تصريحات السفير الإيطالي لدى ليبيا جوسيبي بيروني، التي طالب فيها بتأجيل الانتخابات «ضاربًا بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية التي تنظم عمله كممثل لبلاده في ليبيا».

واعتبرت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أن «هذا التدخل السافر في الشأن الليبي يعد مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية»، مطالبة وزارة الخارجية الإيطالية بمحاسبة بيروني.

كما اعتبرت أن «السفير بيروني غير مرغوب به في ليبيا، مع الأخذ في عين الاعتبار تعيين بديل له».

التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار

ودعت اللجنة في ختام بيانها الشعب الليبي إلى الاصطفاف معًا، ونبذ الخلافات وصون سيادة بلادهم التي ناضل من أجلها الأجداد، والحفاظ على خياراتهم ضد التدخلات الخارجية.

يشار إلى أن تصريحات السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، خلال المقابلة التلفزيونية أثارت ردود فعل منددة بحديثه المتعلق بالقضايا السياسية في ليبيا وموعد الانتخابات وموقف بلاده من المبادرات الدولية الأخرى لتسوية الأزمة الليبية، وهو ما عده البعض تدخلًا في الشأن الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سرقة الميدالية الرئاسية في بوليفيا وقت زيارة حارسها بيوت دعارة
منوعات
كولومبيا تعترف بفلسطين «دولة حرة مستقلة وذات سيادة»
عربى
رقــم قياسي من النساء يترشحن إلى الكونغرس الأميركي
دولى
بالتمر: مراجعة منظومة سجلات الأحوال المدنية تحتاج 20 أسبوعًا
ليبيا
المسماري: الوضع في ليبيا يتطلب تدخلًا روسيًا ومن الرئيس بوتين شخصيًا
ليبيا
أزمة الوقود في الجنوب التونسي تمتد إلى عاصمته صفاقس
ليبيا
«مالية الوفاق»: تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس
ليبيا
ريال مدريد يجبر تشيلسي على شراء أغلى حارس في العالم
رياضة عالمية
تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سهلة لكشف زيت الزيتون المغشوش