«خارجية النواب» تستنكر تصريحات السفير الإيطالي

إحدى جلسات مجلس النواب (أرشيفية:الإنترنت)

استنكرت لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، اليوم الخميس، بـ«أشد العبارات» تصريحات السفير الإيطالي لدى ليبيا جوسيبي بيروني، التي طالب فيها بتأجيل الانتخابات «ضاربًا بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية التي تنظم عمله كممثل لبلاده في ليبيا».

واعتبرت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، أن «هذا التدخل السافر في الشأن الليبي يعد مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية»، مطالبة وزارة الخارجية الإيطالية بمحاسبة بيروني.

كما اعتبرت أن «السفير بيروني غير مرغوب به في ليبيا، مع الأخذ في عين الاعتبار تعيين بديل له».

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ودعت اللجنة في ختام بيانها الشعب الليبي إلى الاصطفاف معًا، ونبذ الخلافات وصون سيادة بلادهم التي ناضل من أجلها الأجداد، والحفاظ على خياراتهم ضد التدخلات الخارجية.

يشار إلى أن تصريحات السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، خلال المقابلة التلفزيونية أثارت ردود فعل منددة بحديثه المتعلق بالقضايا السياسية في ليبيا وموعد الانتخابات وموقف بلاده من المبادرات الدولية الأخرى لتسوية الأزمة الليبية، وهو ما عده البعض تدخلًا في الشأن الليبي.