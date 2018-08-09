فتح مطار طبرق الدولي بشكل موقت أمام رحلات الحجاج

أكد مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، أن موظفين فتحوا مطار طبرق الدولي، الخميس، بشكل موقت، أمام حجاج المنطقة الممتدة من مساعد شرقًا، إلى الأبرق غربًا حتى الجغبوب جنوبًا، لتسيير آخر رحلات الحج من المطار، التي أقلعت قبل لحظات.