الجامعة العربية تكرم فريق زوارة لكرة القدم للناشئين لفوزه في البطولة الدولية بشرم الشيخ

كرَّمت إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية فريق زوارة لكرة القدم للناشئين، لفوزه بالمركز الأول في بطولة شرم الشيخ الدولية لكرة القدم، لمواليد 2005 - 2007.

ودعا مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، مستشار أول عبد المنعم الشاعري، السلطات الليبية إلى الاهتمام بالرياضة والرياضيين، منوهًا إلى أن فوز فريق زوارة يمثل فوزًا لكل الشباب الطموح الذي يسعى لتحقيق حلمه رغم قلة الإمكانات والدعم، موضحًا أن الإدارة تسعى دائمًا لتكريم ودعم أغلب الرياضيين في كافة المجالات.

من جانبه، قال المدير الإداري لمركز تدريب زوارة للناشئين، السنوسي أبو زيد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الفريق شارك في البطولة منذ انطلاقها في الأول من أغسطس الجاري، بواقع خمس مباريات، حيث فاز الفريق في ثلاث منها وتعادل في اثنتين مع تونس وشرم الشيخ، ليتصدر المجموعة بـ«جدارة»، حسب قوله.

وأضاف أبو زيد أن «الفريق شارك في البطولة بمجهودات ذاتية، دون دعم من وزارة الشباب والرياضة أو غيرها، من مؤسسات الدولة ذات الاختصاص»، موضحا أن عدد الوفد الفني المشارك في البطولة بلغ حوالي 30 فردًا.

ودعا السنوسي السلطات الليبية بالعمل على دعم المؤسسات والأندية الرياضية في كافة المدن، معربًا عن أمله في أن تستجيب وزارة الشباب والرياضة لدعم النادي بـ«تعشيب أحد ملاعبه، التي عجز النادي عن استكمال أعمال الصيانة داخله»، مهديًا فوز الفريق الذي حققه في شرم الشيخ وقبله في تونس والمغرب لكل الشعب الليبي.