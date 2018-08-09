بالصور.. اللجنة الفرعية لانتخابات «بلدي بني وليد» تنظم ندوة للتعريف بالمرشحين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 09 أغسطس 2018, 03:02 مساء

نظمت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد اليوم الخميس، ندوة تعريفية لمرشحي المجلس البلدي بني وليد عن إجراءات يوم الاقتراع.

تأتي الندوة التي عقدت بكلية التقنية الإلكترونية بالمدينة، استعدادًا ليوم الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي المتوقع في سبتمبر القادم.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي جمعة سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الندوة عرفت بقواعد وإجراءات العمل يوم الانتخابات، التي يتنافس فيها 100 مرشح.

وشرح سعيد خلال الندوة الإجراءات الفنية داخل مقار المراكز الانتخابية، وكيفية التصويت للمرشحين، حيث يوجد تصويت خاص بالرجال وتسجيل خاص بالنساء. 

حضر ورشة العمل عدد من المرشحين والمرشحات ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة بني وليد.

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