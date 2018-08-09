بالصور.. اختتام فعاليات المنتدى «الترويحي» للأطفال ذوي الإعاقة الحركية في بنغازي

اختتام فعاليات المنتدى «الترويحي» للأطفال ذوي الإعاقة الحركية في بنغازي

تختتم اليوم، المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات المنتدى «الترويحي» للأطفال ذوي الإعاقة ببنغازي، بمشاركة حوالي ثلاثين طفلا، تحت شعار (لاشيء عنا بدوننا).

تضمن المنتدى الذي انطلقت فعالياته في الرابع من أغسطس الجاري، أنشطة ترفيهية وموسيقية وثقافية ورياضية، بالإضافة إلى برامج خاصة تهتم بتنمية المهارات لدى الأطفال، بمشاركة إخصائيين وتربويين وخبراء ساهموا في رفع الوعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة، للمشاركة في الحياة الاجتماعية والمطالبة بحقوقهم في كافة مجالات.

وكانت المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعلنت، إقامة حفل ختامي للمنتدى مساء اليوم الخميس، سيكرم فيه عدد من الأطفال والمختصين والمشاركين في المنتدى.



اختتام فعاليات المنتدى «الترويحي» للأطفال ذوي الإعاقة الحركية في بنغازي

اختتام فعاليات المنتدى «الترويحي» للأطفال ذوي الإعاقة الحركية في بنغازي