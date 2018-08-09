«الأمم المتحدة» تسلم شركة النظافة بسرت 5 شاحنات ومائتي صندوق للقمامة

شاحنات نقل القمامة. (الإنترنت)

سلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشركة العامة للنظافة بسرت، خمس شاحنات لنقل القمامة ومائتى صندوق للقمامة.

وزار عميد بلدية سرت مختار المعداني وأعضاء المجلس البلدي المهندس أبوبكر الجلاب، وغيث عبد الله إبراهيم مليطان، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق، مقر الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بالمدينة.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن رئيس لجنة إدارة الشركة بشير الأحرش، والمدير التنفيذي للشركة ومدراء الإدارات كانوا في استقبالهم، حيث عقد اجتماع موسع بمقر الشركة استعرض خلاله الأحرش المعوقات التي تواجه العمل اليومى بالشركة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت تتعافى حاليا بنسبة 50%، بفضل الجهود المقدمة للشركة برعاية البلدية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمات دولية أخرى، مطالبًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمزيد من المعدات والآلات التي تحتاجها الشركة.

من جهته، قال عميد البلدية إن الشركة العامة للنظافة تقدم خدماتها لأكثر من ثلاث بلديات، وإنها تقوم بعملها وفقا لإمكانياتها وتحتاج إلى المزيد من الدعم.