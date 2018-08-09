تغيير اتجاه طرق وإغلاق محال الأسلحة ضمن البنود الـ14 لخطة تأمين بنغازي

مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

وجه مدير أمن بنغازي العميد صلاح هويدي، بضبط وحجز أي مركبة آلية بدون لوحات معدنية سواء من بنغازي أو المدن المجاورة.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان صادر عنها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن العميد هويدي، أمر بإزالة الزجاج المعتم من المركبات، وتفتيش محلات بيع الكماليات ومصادرة وحجز أجهزة الإنذار ومنبهات والفلاشات الخاصة بالشرطة، في إطار قوة إعادة الانضباط في الشارع العام.

وأشارت إلى أن المحلات الخاصة ببيع الزي العسكري سيتم قفلها ومراجعة المديرية ليتم تحديد طريقة البيع وكيفيتها، كما سيتم إغلاق محلات بيع الأسلحة ومراجعة المديرية ليتم تحديد طريقة البيع وكيفيتها فيما عدا محلات بيع أدوات ومعدات الصيد البحري.

وأكدت ضبط الأشخاص المطلوبين والمحكوم عليهم وذوي السوابق عن طريق قوائم وكشوفات، مشيرة إلى أن سيتم مداهمة الأكشاك المروجة للمخدرات وحبوب الهلوسة وضبط مروجيها في أي منطقة كانت.

كما أمر مدير أمن بمغازي بتغيير اتجاه بعض الطرق في مدينة بنغازي عن طريق قسم المرور والتراخيص، وتكثيف الانتشار الأمني على جميع المفترقات داخل المدينه من 7 مساءً إلى 8 صباحاً.

ووجه بضرورة تواجد الدوريات الأمنية داخل المدينه طيلة 24 ساعة، على أن يتم توحيد الزي العسكري لمديرية الأمن ببنغازي خلال أسابيع قليلة.

وأكد العميد هويدي، أن «هناك فصيل إنذار تابع للقوات الخاصة لديهم تعليمات بالخروج الفوري إذا تعرضت أي مجموعة لمقاومة مسلحة لصدها وردعها».