«كهرباء الموقتة»: تغطية أحمال طبرق عن طريق الشبكة المصرية

محطة كهرباء الخليج البخارية. (صورة من الصفحة الرسمية للمحطة)

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة ربيع خليفة، أنه سيتم تغطية العجز المتوقع في إنتاج الكهرباء، في طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات.

وأضاف خليفة، في تصريحات إلى وكالة «سبوتنيك»، أن «إدارة التحكم الجهوي تؤكد أن العجز المتوقع لهذا اليوم هو 250 ميغاوات، على امتداد المنطقة الشرقية»، مشيراً إلى أن «ساعات طرح الأحمال على المنطقة الشرقية ستبلغ خمس ساعات».

وأوضح أنه «يجب على المواطن بأن يقوم بالترشيد في استهلاك الكهرباء وخصوصا في هذهِ الفترة التي تشهد فيها المنطقة الشرقية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة»، مضيفاً أن «الشبكة الشرقية مفصولة عن الشبكة الغربية وستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60 ميغاوات».

وتشهد ليبيا هذه الأيام ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى أزمة أوضاع الشبكة الكهربائية غير المستقرة في المنطقة الشرقية حيث وصل انقطاع الكهرباء من 7 ساعات إلى 5 ساعات يومياً.