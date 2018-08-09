السراج: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قريبًا

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا. (صورة من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن الإصلاحات الاقتصادية «ستأخذ طريقها للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، حيث يجرى دراسة الإجراءات التي تحد من تأثيراتها السلبية».

جاء ذلك خلال لقاء السراج، أمس الأربعاء بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، بحضور المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان صادر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن الجانبين اتفقا على ضرورة توفر قاعدة دستورية سليمة لإجراء الانتخابات.

وأكد السراج «دعم المجلس الرئاسي لجهود غسان سلامة والبعثة الأممية»، معبراًعن «آماله الكبيرة في أن يتمكن من حلحلة الوضع السياسي المأزوم والتقدم خطوات فعالة تجاه الحل».

وتطرق الاجتماع للإصلاحات الاقتصادية، حيث أوضح رئيس المجلس الرئاسي، أنها ستأخذ طريقها للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى أنه جار ٍ دراسة الإجراءات التي تحد من تأثيراتها السلبية.

والتقى سلامة وويليامز الأربعاء، بمقر البعثة الأممية في طرابلس، وفدًا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، لمناقشة الوضع الأمني في الجنوب وسبل تحسينه.

والتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، بمقر بلدية طرابلس المركز، عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ووكيل الديوان بالبلدية، بحضور عدد من أعضاء البعثة الأممية بليبيا.

وقالت بلدية طرابلس المركز، في بيان صادر عنها إن اللقاء سلط الضوء على القضايا المحلية والاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلاد والمواطن والشأن السياسي.

وكان المبعوث الأممي بحث، الاثنين، مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تطورات المسار السياسي في ليبيا والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.